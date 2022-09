Efter stor modstand: Omstridt plan skal kigges efter i sømmene

Efter stor modstand - og godt 600 primært negative høringssvar - mod helhedsplanen for Randersvej i Aarhus, åbner rådmand Nicolaj Bang (K) nu for, at man kan se på planen på ny.

Den skal genbesøges, revurderes og justeres. Det fortæller rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der alligevel ikke kan bygges så højt, som planen lagde op til. Desuden står der i pressemeddelelsen, at "rådmandens justeringer af planen betyder, at byudviklingen i de villakvarterer bagved Randersvej bliver reduceret."

Beboerne i området har i flere omgange udtrykt bekymring for, at mange huse vil blive opkøbt og erstattet af høje bygninger, og at området på den måde bliver ødelagt.



Svært at forholde sig til

Meddelelsen fra rådmanden falder dog i god jord hos Frank Kold Sørensen. Han er en af initiativtagerne til Riisvangen Fællesråd, som er en direkte udløber af modstand mod helhedsplanen.



- Jeg synes, det er en meget positiv udmelding fra Nicolaj Bang, og jeg vil gerne takke ham og de øvrige byrådspolitikere, der har vist interesse for sagen. Jeg føler, der bliver lyttet til os, og jeg glæder mig til, at Fællesrådet vil blive taget med på råd i den videre udvikling, siger han.

Du virker positiv, men hvad forestiller du dig, at det her helt konkret kommer til at betyde?

- Jeg synes, det er meget tidligt at sige nu. Nicolaj (Bang, red.) har ikke meldt noget ret præcist ud. Noget skal reduceres. Der skal stadig fortættes langs Randersvej. Det er svært at forholde sig til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange høringssvar

I alt afstedkom høringsperioden for helhedsplanen 611 høringssvar. De er altså blevet gennemgået, og nu lægger Nicolaj Bang op til "justeringer", som det hedder i pressemeddelelsen.

- Der er meget stor interesse for helhedsplanen. Det vidner de mange høringssvar også om. Det er jeg meget glad for, for det er vigtigt, at både borgere, fællesråd og erhvervsliv bliver hørt, når vi udvikler vores by.

Den del glæder Frank Kold Sørensen, som ser frem til, at borgerne i området bliver hørt.

- Sådan som jeg hører det, så starter vi nu på en frisk. Kigger på det på ny. Jeg forventer, vi bliver inddraget i det så hurtigt som muligt, siger han.

Umiddelbart er rådmanden enig i de bekymringer, som har fyldt meget for beboerne i det berørte område.

- Mange af høringssvarene peger på, at man ikke er enig i, hvor meget man kan bygge på og til i villakvartererne. De bekymringer er jeg enig i, for det er vigtigt, at vi værner om de kvaliteter, som villakvarterne i området har, lyder det i pressemeddelelsen.

Og det giver altså store forhåbninger hos Frank Kold Sørensen, som indtil videre ikke føler, at man har lyttet til beboerne i området, før de selv blev opmærksomme på planen.

Bliver du beroliget af den her pressemeddelelse?

- Nej, ikke sådan for alvor. Men hvis jeg tolker udsagnene, som at vi begynder på ny og vi bliver inddraget i langt større omfang, så beroliger det mig lidt. Jeg glæder mig til at tage hul på det at blive inddraget nu og at gøre det ordentligt, konstaterer Frank Kold Sørensen.

Af pressemeddelelsen fremgår det desuden, at Trøjborg tages ud af helhedsplanen. Det har været et stort ønske fra Trøjborg Fællesråd.