Efter rocker-afsløringer: - Det er ganske bekymrende

Sådan lyder reaktionen fra Aarhus-borgmester og formand Aarhus Havn Jacob Bundsgaard (S), efter at der er opstået voldsom tvivl om sikkerheden på havnen, siden erhvervsmediet Finans har afsløret, at en lang række havnearbejdere har relationer til Hells Angels.

- Det er ganske bekymrende og overraskende, at det forholder sig såden. Det er vi selvfølgelig nødt til at reagere på.

Fra Mærsks side er det et konkret ønske, at man har en godkendelsesprocedure af de medarbejdere, der færdes på Aarhus Havn, som minder om det, man kender fra lufthavne, hvor ansatte skal have en sikkerhedsgodkendelse.

- Jeg synes, det er helt oplagt at se i den retning, siger formanden.

Otte ton kokain

Tidligere er det kommet frem, at der i Holland blev fundet otte ton kokain på et Mærsk-skib. Ifølge Jacob Bundsgaard bliver der også beslaglagt narkotika på havnen i Aarhus.



- Det er noget, vi har et ansvar for at kæmpe imod og gøre, hvad vi kan, for at undgå, siger Jacob Bundsgaard.