Efter poder-jobbet vil Valdemar tage sig af mennesker: - Det gør mig total lykkelig

Hun er dukket op i testcentret i Vejlby-Risskov Hallen tirsdag i håb om at få flere til at drømme om et SOSU-arbejde.

- Dels for at sige tak for den kæmpe indsats, poderne har ydet her inden for det sidste halvandet år, og så er vi her også for at gøre opmærksom på vores uddannelser, altså SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, og det behov, der er for arbejdskraft, siger hun.