Efter ophedet debat: Crop top udstilles på østjysk museum

En del af kulturarven

Julie Rokkjær Birch fortæller, at hun mener, det er vigtigt, at diskussionen om crop toppen ikke bliver glemt.

- Det er vigtigt for os at lave den her dokumentation for eftertiden, så vi husker, at selv i år 2021 var der gudhjælpemig en diskussion om, hvad piger og kvinder må have på. Det er netop noget, vi finder langt tilbage i historien og finder en masse perspektiver til, siger hun.