Efter Østjysk Bolig: Sådan vil man undgå endnu en skandale

Tidligere har Enhedslisten foreslået, at hele tilsynet gentænkes og gøres selvstændigt. Det skyldes, at det er den samme afdeling hos kommunen, der står for at samarbejde med boligforeningerne om blandt andet renoveringer og byggeprojekter, som også står for at føre tilsyn med dem.

- Hvis man skal samarbejde og samtidig kontrollere, er der risiko for, at man bliver for gode venner, så kontrollen ikke bliver tilstrækkelig hårdhændet, sagde Enhedslistens Viggo Jonasen tidligere på året.