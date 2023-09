Efter ønske fra lokale - nu udsættes frist

Dermed får de lokale - og andre interesserede - nu yderligere to uger til at lufte deres holdninger om projekterne ved Studstrup og Vosnæs.

Den oprindelige høringsperiode stod ellers til at udløbe på tirsdag, men Aarhus Kommune har nu valgt at forlænge fristen til den 3. oktober.

- En gruppe sommerhusejere nord for Vosnæs har spurgt om muligheden for en forlængelse, og det har vi valgt at lytte til, siger Luise Pape Rydahl, forvaltningschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 Østjylland.

Aarhus Kommune har planer om at tillade etablering af et op til 63 hektar stort område med solceller nær Studstrup og derudover opstille tre 150 meter høje vindmøller på en mark tæt ved Vosnæs Gods nær grænsen til Syddjurs Kommune.



'Forhastet'

Og det er netop i Syddjurs Kommune, at anmodningen om udsættelsen kommer fra sommerhusejerne i grundejerforeningen Havhusene.

Her står sommerhusejerne til at blive naboer til de tre vindmøller, hvilket flere i foreningen tidligere har luftet deres utilfredshed over til TV2 Østjylland.

- Vi har bedt om det på vegne af grundejerforeningen. Vi synes, det hele virkede forhastet, og vi synes ikke, at vi har fået den information vi burde. Derudover er vi ikke sikre på, at alle endnu er blevet opmærksom på projektet, siger Niels Brun Madsen, formand for grundejerforeningen Havhusene, til TV2 Østjylland og tilføjer:

- Der er også nogle oplysninger, der er lagt frem, som vi ikke helt kan genkende.