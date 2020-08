Efter nyt drab i Aarhus: Politiet undersøger mulig sammenhæng

Torsdag formiddag blev en 22-årig mand fundet dræbt i en bil i Vårkjærparken i Viby. Ingen personer er endnu anholdt i sagen.

- Vi afsluttede vores tekniske undersøgelser på stedet sent torsdag aften, og vi er fortsat i gang med det, vi kalder grundefterforskning, hvor vi indsamler en masse informationer, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at politiet i efterforskningen 'kigger ind i det' kriminelle miljø i byen.

- Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om motiv, hændelsesforløb og persongalleri, siger Michael Kjeldgaard.

Ved du noget? Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra personer, der har oplysninger i sagen. Det kan ske på telefonnummer 114.

Undersøger mulig sammenhæng

Drabet er det tredje i Aarhus indenfor de seneste uger i det kriminelle miljø, og det er selvfølgelig noget, politiet er opmærksom på i efterforskningen.

- Det er endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed, men vi har for øje, om der kan være en sammenhæng mellem drabet på den 22-årige og drabet på Lenesvej forleden, siger Michael Kjeldgaard.

For to uger siden blev en 42-årige mand knivdræbt ved Lenesvej i Brabrand. Han var ifølge flere medier prospect, eller "rockerlærling", hos rockerklubben Satudarah.

Michael Kjeldgaard afviser, at der kan være en sammenhæng til drabet for to uger siden ved travbanen i Aarhus, hvor en 25-årig mand blev dræbt af skud.

- Det mener vi umiddelbart ikke kan kædes sammen med det her drab.

Aarhusianerne har ikke noget at frygte

Østjyllands Politi har fredag sendt den mobile politistation ud til Vårkjærparken i Viby, hvor de håber, at folk vil henvende sig. Derudover opfordres personer med oplysninger i sagen om at henvende sig til politiet på telefonnummer 114.

Politiinspektøren mener ikke, at den almindelige aarhusianer bør være bekymret efter tre mord på få uger.

- Vi mener ikke, at den almindelige borger har noget at frygte. Det er vores klare indtryk, at det her er noget, der foregår i kriminelle miljøer, siger Michael Kjeldgaard.