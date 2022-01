Efter nye isolations-regler: Teater-direktør håber, livet bliver lidt lettere

Blandt andet på Aarhus Teater, hvor man i sidste uge var nødt til at aflyse eller udskyde flere forestillinger.

- Jeg håber, der kan være med til at gøre livet lidt lettere for os. Også når vi kommer til at skulle spille forestillingerne her fra medio februar, hvor vi åbner dørene for publikum. Og at vi skal have knapt så mange aflysniger, fordi folk skal gå derhjemme og vente på, at isolationsperioden udløber, selvom de måske er friske til at kunne komme på arbejde, siger Allan Aagaard, direktør på Aarhus Teater.