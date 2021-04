Efter nye anbefalinger: Sådan kommer Kapsejladsen til at foregå i år

- Vi er gået med den plan, som med størst sandsynlighed har kunnet lade sig gøre. Det er kun foreningerne, der kommer til at være i parken i år, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Arrangøren fortæller, at den alternative kapsejlads kommer til at foregå d. 25. juni. På dagen placerer de et hegn hele vejen rundt om parken. På den måde er det ikke muligt for ubudne gæster at komme ind i parken og overvære den traditionsrige sejlads.

Stor efterspørgsel på alternativ kapsejlads

I samarbejde med Rekom og Royal vil arrangørerne i stedet livestreame hele dagen fra forskellige barer rundt om i Aarhus.

- Vi håber på, at vi på denne måde, kan give publikum snerten af den følelse, som de plejer at få til Kapsejlads, siger Sofie Paarup Thomsen.

Kapsejladsen udsendte tidligere på måneden en facebookbesked, hvor de appellerede til de studerende. Hvis man var interesseret i at komme ned på barerne, så skulle man tilmelde sig en facebookgruppe. I skrivende stund har grupperne lidt over 7.800 tilmeldte.