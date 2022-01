Efter mistanke om planlagt skoleskyderi: Skoleleder ikke bekymret

Trygt og sikkert

Tilbage i december understregede børn og ungerådmand Thomas Medom (SF), at det er helt trygt at sende sine børn i skole i Aarhus.



- Mit budskab til forældre og elever i Aarhus Kommune er, at det er fuldstændig trygt og sikkert at gå i skole i Aarhus, skrev Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tiltalte har gennemgået en mentalundersøgelse, som viser, at lægerne har fundet ham sindssyg. Han blev anholdt 16. december 2020.

Han erkender i retten at have haft planer om masseskyderier, men nægter at have haft til hensigt at gøre alvor af dem. Det var ifølge forsvarskandidat Ulrik Henriksen bare fantasier.

