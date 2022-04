Efter mangelfuld rengøring – Nu afsættes millionbeløb til bedre forhold på skoletoiletter

Bedre rengøring af toiletterne på folkeskolerne i Aarhus Kommune skal øge elevernes lyst til at benytte sig af dem.

Børn og Unge i Aarhus Kommune har derfor besluttet at øremærke et engangsbeløb på 3,5 millioner kroner til ekstra rengøring i middagspausen det kommende år. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Har været mangelfuld

Her oplyses det, at de ekstra midler tilføres 'efter periodevis svigtende og mangelfuld rengøring som følge af leverandørskifte og problemer med at rekruttere tilstrækkeligt rengøringspersonale.'

- Det siger næsten sig selv, at en ekstra rengøring af toiletterne midt på dagen vil have stor betydning for elevernes lyst til at bruge toiletterne og indtrykket af rengøringens standard generelt, siger Nikolaj Harbjerg, økonomi- og administrationschef i Børn og Unge.

Han fortsætter: