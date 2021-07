Efter lukning af botilbud: Tilsyn dropper at inddrage godkendelse - men holder fortsat øje

Det er netop denne beslutning, der har ført til at Borgercenter Nord nu ikke står til at miste sin tilladelse alligevel.

- Når kommunen melder ind, at de lukker Hus 5, så frafalder afgørelsen automatisk, da det er de kritisable forhold ved Hus 5, den bunder i, siger tilsynschef for Socialtilsyn Midt, Ulla Bitsch Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Har stadig ansvar for borgerne under afvikling

Selvom Aarhus Kommune har valgt at lukke Hus 5 - med håb om at få en ny godkendelse om et halvt år - så har de stadig et ansvar over for beboerne.

- Vi har sagt til dem, at selvom de vælger at lukke, så skal de stadig sørge for, at borgerne får det bedre og føler en mærkbar forbedring, siger tilsynschefen.

- De er kommet med nogle straksindsatser, og dem kommer vi til at holde øje med og følge op på.