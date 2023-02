Efter lang kamp: Nu må de oprette akademi

I mange år har AGF drømt om et akademi for at udvikle morgendagens stjerner på grønsværen. Men i mange år har en lokalplan stået i vejen for drømmene.

Det kan dog lysne nu. Mandag indstillede magistraten i Aarhus til, at byrådet vedtager en ny lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge et akademi, der skal fungere som bolig for de unge U17 og U19 fodboldtalenter.

Den nye bygning planlægges som en tilbygning til det eksisterende klubhus på Fredensvang, der blev bygget i 2018. Udover omklædnings- og idrætsfaciliteter, møde-, undervisnings- og kontorlokaler skal akademiet også omfatte små boliger og en trænerbolig, fremgår det af magistratens referat.