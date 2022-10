Efter konkurs: Koncert under vandet genopstår

- Den består af syv dele med videoer filmet under vand på bunden af en sø. Det kommer til at handle om mytologi og gamle vandmyter, forklarer Robert Karlsson.

Kan planlægge

Statens Kunstfond har netop tildelt tre års driftsstøtte til Between Music, hvilket gør det muligt at søsætte nye kunstneriske vandprojekter.

- Det er fantastisk. Indtil videre har vi kun kunnet tænke et år frem i tiden. Det betyder meget, at vi kan tænke længere frem, for det er tit langvarige projekter, vi skaber, siger Laila Skovmand.

Det er mere end to år siden, at orkesteret sidst har spillet koncert, så glæden over igen at skulle optræde i weekenden kan ikke skjules.

- Det er fantastisk, konstaterer de to.

De 300.000 kroner, som blev samlet ind via crowdfunding, er ifølge Robert Karlsson og Laila Skovmand kommet ind fra mange forskellige.

- De er brugt til at købe alle aktiver og instrumenter tilbage, akvarier og udstyr, og så er der de faste udgifter til kontorleje og forsikringer. De kedelige ting for at få en virksomhed til at løbe rundt, konstaterer de to.

En stor del af pengene er kommet via én enkelt anonym donation. Hvor meget den præcist var på, vil de ikke ud med.