Efter kødforbud: Sådan smager maden på festival

Oles gård, Auberinge pizza, 110kr

Efter fire køderstatninger var det sgu dejligt med en pizza. Ingen grøntsager forsøgte at mime kød, men til gengæld var bunden en anelse blød. Den sprøde kant gjorde dog op for dette. Pizzaen havde en fin størrelse, og første bid satte virkelig gang i mundvandet via de syrlige rødløg og flagesalt. Snasket var den dog ikke - tværtimod en anelse tør. Der manglede ost. Men vi savnede ikke kødet.

Ingredienser: surdejen koldrøger i 24 timer, bunden rulles ud og toppes med rosmarin marineret kartoffelstave, bunden varmes ved 480 grader og pyntes med rund hånd med mayo, chili marmelade, ost og grønt.

Bedømmelse: 5 ud af 6