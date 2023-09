Efter 'hjerteløs' udstilling - nu er der ny kunst i kongelig park

Selvom man skulle mene, at der var højt til loftet, kan det være svært at få lov til at udstille kunst i det fri.

Det fortæller Trine Rytter Andersen, der er kurator på udstillingen Jorden Kalder, som lige nu kan ses i Mindeparken i Aarhus.

- Juridiske afdelinger har en tilbøjelighed til hele tiden at tænke i worst case scenarios. Derfor har det været en stor opgave for mig som kurator at skulle forsvare en kunstudstillings nødvendige æstetiske kvaliteter over for en ængstelig juridisk afdeling, der hele tiden ser, hvordan søgsmålene hober sig op, fortæller hun.

Ikke desto mindre lykkedes det, og derfor kan man lige nu finde 28 værker i parken.