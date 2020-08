Efter forhandlinger - færre fyringer i Den Gamle By end forventet

Flere medarbejdere end først antaget kan fortsætte deres daglige gang i Den Gamle By. Foto: Den Gamle By

For omkring en uge siden lød meldingen fra Den Gamle By i Aarhus, at 40 ud af 187 fastansatte medarbejdere kunne forvente en fyreseddel på grund af COVID-19-situationen. Tirsdag kom det så frem, at antallet nu er reduceret til 28 medarbejdere.

Det sker efter forhandlinger mellem museets medarbejdere og ledelse.

- Det er skønt, at vi har nedbragt antallet, men der er selvfølgelig stadigvæk ikke nogen, som er glade for det, men når det nu skulle være, så har vi fået det på en måde, som vi synes er rigtig fornuftig og en måde, som alle har kunne skrive under på, lyder det fra museumsdirektør Thomas Bloch Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Den Gamle By fyrer 40 medarbejdere: Tidligere års besøgstal er fortid

Flere medarbejdere har ønsket pension, efterløn eller færre timer

Årsagen til de færre fyringer er blandt andet, at man har undersøgt, om nogle medarbejdere ønskede at gå på pension, efterløn eller ned i timer.

- Mandag i sidste uge meldte vi ud, at hvis nogen overvejede at gå på efterløn eller pension, så ville det have en positiv effekt på det her, og så har vi fået flere medlinger fra folk, der har haft ønsket, siger Thomas Bloch Ravn og fortsætter:

Læs også Massefyringer i Den Gamle By: Rådmand frygter for kulturlivet

- Der har virkelig været en fælles ånd om, at det her skal fungere, så folk har støttet op.

En Volkswagen i en baggård i 1974. Foto: Den Gamle By

Alle er blevet hørt

Blandt de opsagte er både museumsinspektører, adminstrativt personale, håndværkere, udstillingsteknikere, rengøringsassistenter og kommunikationsfolk.

Alle er blevet hørt. Tonen har været god hele vejen igennem, uenigheder til trods. Det tror jeg ikke, at der er mange arbejdspladser, der kan prale af Kitt Boding-jensen, medarbejderrepræsentant, Den Gamle By

Der er altså blevet skåret bredt, og alle berørte har tirsdag fået besked ved en personlig samtale.

- Alle er blevet hørt. Tonen har været god hele vejen igennem, uenigheder til trods. Det tror jeg ikke, at der er mange arbejdspladser, der kan prale af, lyder det ifølge en pressemeddelse fra Den Gamle By tirsdag, at meldingen fra Den Gamle Bys medarbejderrepræsentant, museumsinspektør Kitt Boding-jensen, har været til medarbejderne ovenpå forhandlinger.

Håber på en lysere fremtid

I 2021 forventer museet en tilbagegang på cirka 35 procent i besøgstal, som et resultat af forringede besøgstal og dermed indtægter. Det vil sige fra 525.000 gæster til 340.00 gæster.

Museumsdirektøren håber dog på, at det værste nu er ovre.

- Vi kender ikke coronasituationen, og hvor lang tid epidemien vil vare, men vi tror på, at vi nu har skåret ind til et fundament, så det kan gå fremad nu, og Den Gamle By kan fortsætte som et stærkt museum og seværdighed, siger Thomas Bloch Ravn.

Læs også Nu kan aarhusianske unge komme tilbage i skole: - En fantastisk nyhed

Den Gamle By har udover fyringer også lavet mange andre tiltag for at reducere museets omkostninger.

Museets chefer går ned i løn, alle vedligeholdelsesopgaver, som kan udsættes, udskydes til efter 2021, ligesom museet i stort omfang stopper for hjemtagelse af effekter og museumsgenstande.