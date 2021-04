Efter flertal imod overvågning af Mette: - Jeg er jublende glad

Kommunen har planlagt overvågningen for at afklare, om Mette Maabjerg, der er lam fra brystet og ned, kan beholde sin personlige handicaphjælper, hvilket hun følte var 'krænkende og ydmygende'.

Men nu melder et stort flertal i Aarhus byråd, at de ikke vil acceptere en overvågningsseance,

- Jeg er da glad for, at der er nogen, der kan se det dybt urimelige i det her, og at der må findes andre måder at undersøge den sag, siger Mette Maabjerg til TV2 ØSTJYLLAND.



Flertal finder overvågning uacceptabel

I en rundringning, TV2 ØSTJYLLAND foretog onsdag, gav et stort flertal i byrådets Aarhus Kommune udtryk for, at overvågningen på 48 timer var uacceptabel.

- Jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man kan gå ind i en borgers hjem og observere i 48 timer. Det er ikke noget, der skal ske i Aarhus fremadrettet, lød det blandt andet fra Venstres Gert Bjerregaard.