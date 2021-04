Efter flere skudepisoder i Aarhus: Politiet genindfører to visitationszoner

Det er endnu ikke klarlagt, hvem der stod bag de to skudepisoder, men politiet mistænker, at gerningsmændene har forbindelser til kriminelle grupperinger i Brabrand og Trillegården, og at motivet sandsynligvis skal findes i uoverensstemmelser mellem grupperingerne.

- Hændelserne, flere våbenfund i områderne, og de oplysninger vi har, tyder på, at der er et meget anspændt forhold mellem de to grupperinger, og der er risiko for flere lignende episoder, siger politiinspektør Carit Andersen i pressemeddelelsen.

Derfor genindfører politiet nu visitationszoner i områderne, som også tidligere i år har haft visitationszoner.