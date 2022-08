Efter farvel til to profiler: Borgmester vil gøre det mere attraktivt at være byrådsmedlem

De to profilers afsked får nu borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard til at reagere.



- Når to markante politikere i samme uge vælger at stoppe deres politiske arbejde i byrådet, giver det anledning til reflektion. Jeg vil på den baggrund indkalde gruppeformandskredsen i byrådet til en drøftelse af, hvordan vi kan styrke det politiske arbejde og sikre, at det fremover bliver nemmere og mere attraktivt at være medlem af Aarhus Byråd, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.