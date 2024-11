Særlig markering giver ekstra politi på gaden

Det er i dag 86 år siden, Krystalnatten fandt sted, og det bliver for første gang markeret i Aarhus med et offentligt arrangement.

Under en fodboldkamp i Holland torsdag blev israelske fans overfaldet af grupper af unge mennesker. Ifølge landets premierminister, Dick Schoof, var der tale om et "fuldstændig uacceptabelt antisemitisk angreb".

Det satte spørgsmålstegn ved, om der var brug for et større politiopbud, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Mikkel Møldrup.

- Vi havde forberedt os, inden det der skete i Holland, så der var allerede en indsats planlagt. Vi er opmærksomme på, hvad der sker i verden omkring os, så vi har rådført os med PET, om hvorvidt der er en ændring trusselbilledet, siger han til TV2 Østjylland.

Politiet holder sig dog til den planlagte indsats og forventer, at det vil forløbe stille og roligt.

Alvorlig stigning

Krystalnatten markerer begyndelsen på en systematisk forfølgelse af jøder, da nazisterne for 86 år siden angreb jødiske butikker og brændte synagoger og hjem i Tyskland.

Over 90 jøder blev dræbt. Det vil blive markeret med et fakkeloptog i det centrale Aarhus lørdag aften, fordi det fortsat er vigtigt at sætte fokus på, lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse.

- I dag er jøder i Danmark desværre stadig udsat for en alvorlig stigning i antisemitisme, og vi som samfund har nu behov for at stå sammen for at vise, at en begivenhed som Krystalnatten aldrig må finde sted igen, står der.

Optoget begynder ved Domkirken på Store Torv klokken 18 og fortsætter samlet mod Rådhuspladsen, hvor der vil være taler og indslag. Undervejs vil politiet være ekstra til stede.

Blandt talerne er blandt andre rådmand Nicolaj Bang (C) og Katrine Evelyn Jensen, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Ifølge arrangørerne er alle, uanset etnisk baggrund samt religiøst og politisk tilhørsforhold, velkomne.

Flere hundrede deltagere varslet

Det er ikke den første demonstration i Aarhus lørdag. Tidligere på dagen var det det tilbagevendende optog i solidaritet med Palæstina, der beskriver sig selv som et fredeligt opråb og opfordring til våbenhvile.

Ifølge arrangørerne slutter de sig senere til fakkeldemonstrationen, der markerer Krystalnatten.

Der er varslet mellem 250-500 deltagere til begge demonstrationer.