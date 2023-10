Efter dage med flere brande: - Folk kan være trygge

- Folk kan være trygge ved, at vi fortsat rykker ud, når det er nødvendigt.

Sådan siger Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen, der ønsker at mane til ro i forbindelse med de seneste dages uro med brande i skraldespande, affaldscontainere og lignende i Gellerupparken i Aarhus.

Fire gange måtte Østjyllands Brandvæsen rykke ud til meldinger om brande i området alene onsdag aften, men alle gangene måtte de lade vandslangerne blive på rullerne, da politiet af sikkerhedsmæssige hensyn vurderede, at brandfolkene ikke skulle indsættes i området.

Og det er derfor, at beredskabsdirektøren ønsker at slå fast, at hvis der opstår en større brand eller en til fare for personer, så skal brandfolkene nok komme til undsætning.



- I den nuværende situation rykker vi ikke ind til for eksempel knallertbrande, men var det nu boliger, som stod i brand, så rykker vi ind eskorteret af politiet, siger Kasper Sønderdahl.