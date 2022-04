Efter anbefaling af politiet: Afspærrede selv parkeringsplads inden biltræf

Biltræffet Cars & Coffee måtte med kort varsel rykke sit arrangement fra Aarhus til Randers i går.

Ved VIA University College på Hedeager i Aarhus N, hvor træffet skulle have fundet sted, blev arrangørerne nemlig mødt af store sten, som spærrede for indgangene til parkeringspladsen.

- Vi følger lidt med på deres Facebook og kunne se, at de planlagde det her hos os. Derfor tog vi kontakt til politiet, som anbefalede os at lukke indgangene, fortæller chef for facility management på VIA Per Rye til TV2 ØSTJYLLAND.

- De har været her før, og vi vil gerne undgå det, for det efterlader en masse svineri, siger han.