Efter årtiers ventetid: Regeringen vil have bygget Marselistunnelen

Borgmester: En god dag for Aarhus

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), glæder sig over, at der nu langt om længe tilsyneladende er kommet et gennembrud for planerne om Marselistunnelen.

- Det er en god dag for Aarhus, og det er et kæmpestort skridt i realiseringen af Marselistunnelen. Det er noget, vi har talt om i mere end to årtier. At regeringen nu tager det her med i sit infrastrukturudspil gør, at nu er det på forhandlingsbordet, og nu skal vi sørge for, at der er opbakning i hele Folketinget til at etablere den her tunnel, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.