Efter 27 år gik det galt - mistænker nyt kloaksystem

Det var grumset og lugtede af kloak.

Sådan beskriver Trine Mørk Madsen det vand, der endte med at oversvømme store dele af hendes hus.

Trine Mørk Madsen bor sammen med sin mand Viggo Ladekjær på Kresten Koldsvej i Aabyhøj.

Her har de boet i 27 år uden problemer, indtil en oversvømmelse onsdag ødelagde store dele af deres private ejendomme.

De selv mener, at oversvømmelsen skyldes det nye separeret kloaksystem, som mange østjyske kommuner er i gang med at indføre.

Aarhus Vand, der står for indførelsen af kloaksystemet, har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at en mulig grund til oversvømmelsen kan være, at en midlertidig konstruktion i en brønd er bristet.

I videoen øverst kan du se mere til ægteparrets oplevelse, hvor de forklarer, hvorfor de mener, der er en sammenhæng mellem deres oversvømmelse og et separeret kloaksystem.