Effektivt FCM stryger til tops efter sejr i Aarhus

Mestrene fra FC Midtjylland er nyt tophold i Superligaen.



FCM udnyttede Sønderjyskes pointtab i Odense tidligere søndag, da det blev til en midtjysk 2-1-sejr på udebane i topkampen over AGF efter en effektiv indsats.

Dermed fører FCM ligaen med 19 point foran Sønderjyske med 18.

Kampen var intens og præget af en del frispark, hvilket i sidste ende viste sig at være til FCM's fordel.

Holdet førte nemlig 2-0 ved pausen, og derfor var de mange spilstop i anden halvleg med til at ødelægge AGF's rytme og mulighed for at skabe det nødvendige pres for en udligning.