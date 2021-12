Ebba fra Aarhus og 29 andre kvinder hædres i Folketinget med stort maleri

I meddelelsen fra Folketinget lyder det, at billedet af de 30 kvinder kan ses som et svar på, hvad der blandt andet kom ud af ændringen af grundloven i 1915.



Et historikerudvalg under ledelse af historiker og forhenværende chefredaktør på Politiken Bo Lidegaard har hjulpet Folketinget med at udpege de 30 kvinder, der skal være på portrættet.