Dyreinternat bliver muligvis reddet: - Det her er den sidste udvej

Det eneste der mangler, for at fusionen er en realitet, er, at medlemmerne af The Voice of Pets også stemmer ja til sammenlægningen.

- Jeg opfordrer alle medlemmer til at stemme for fusionen. Ellers går vi konkurs, og det ville være synd for alle, siger Anne Trane, næsteformand hos The Voice of Pets til TV2 ØSTJYLLAND.