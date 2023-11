Dyrehave lukker resten af måneden

Marselisborg Dyrehave ved Aarhus lukker for publikum resten af november.

I sidste uge lukkede Aarhus Kommunen for adgangen til dyrehaven, og det bliver nu udvidet til at gælde resten af november, mens hjortene er i brunst.

Det fortæller biolog Niels Jørgen Friis, der er ansvarlig for dyrehaven.

- Vi har erfaret, at der er større tryk på derude, end vi har oplevet tidligere. Vi har fået flere meldinger ind på dyrenes adfærd, end vi har fået det tidligere år. Og så tager vi den nødvendige handling på det, siger han til TV2 Østjylland.

Han har været i dyrehaven flere gange i løbet af weekenden for at observere dyrene. På den baggrund er det blevet besluttet at lukke for adgangen til dyrene i resten af november.

Ifølge Niels Jørgen Friis er udfordringen, at Marselisborg Dyrehave er blevet meget populær de seneste fem år. Det betyder, at de er mindre sky og går tættere på de besøgende. Det øger risikoen for sammenstød mellem dyr og mennesker.

- Det er ikke dyrene, der er mere aggressive, men de er mere nærgående, siger han.



Den seneste måling viser, at dyrene hvert år får besøg af omkring 400.000 gæster.