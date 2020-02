Dykkere sendt i vandet efter arm fra skelet - men fundet tog en drejning

Da dykkerne og politiet undersøgte genstanden nærmere, kunne de se, at der ikke var tale om en rigtig arm fra et skelet - men i stedet en arm fra et plastikskelet som dét, man eksempelvis bruger til undervisning. Foto: Øxenholt foto

Søndag eftermiddag gjorde en borger sig et usædvanligt fund i Aarhus Havn.

Fundet lå i vandet og var en genstand, der lignede en arm fra et skelet.

- Borgeren ringede til os og syntes, at det så mærkeligt ud, og det var vi enige i, siger Jens Henrik Jensen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi tager det selvfølgelig alvorligt, når folk ringer, så vi kørte derned.

Da politiet og brandvæsenet ankom til stedet, sendte de dykkere i vandet for at undersøge genstanden nærmere. Det viste sig, at der ikke var tale om en rigtig skeletarm - men i stedet en skeletarm af plastik.

- Det er en skeletarm af plastik, som man bruger i eksempelvis undervisning, forklarer vagtchefen.

Hvorfor og hvordan genstanden er endt i vandet, ved politiet ikke.

De oplyser, at sagen er afsluttet. Men hvis nogen vil gå til bekendelse og sige, det var dem, der gjorde det for sjov, så er de velkommen til at ringe, fortæller vagtchefen.

Det var denne plastik skeletarm, som en borger spottede i vandet i Aarhus Havn. Foto: Øxenholt foto