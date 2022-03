Dybt bekymret far: Børn kan se brutale krigsvideoer på socialt medie

Derfor delte han et opslag, hvor han gjorde opmærksom på problemet med TikTok i pigernes klassegrupper. På Facebook fandt han desuden en Aarhus-gruppe, som han ligeledes delte det i.

- Og så var der nogen, som gjorde mig opmærksom på, at jeg også burde dele det i gruppen "Forældre til skolebørn i Aarhus". Der er flere, som er blevet glade for, at jeg har gjort opmærksom på det, og det er rart at vide, at nogen tager det til sig og tænker over det, konstaterer han.

Børn sidder alene med det

Det er vigtigt, at forældre prøver at tale med deres børn om, hvad de ser på TikTok.



Det mener Stine Liv Johansen, der er er ph.d og lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet og desuden formand for Medierådet for Børn og Unge.