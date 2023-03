Drukneulykker er i stigning, men indsats i Aarhus ser ud til at virke

I 2022 druknede mindst 83 mennesker ved drukneulykker i Danmark. Det viser en opgørelse foretaget af Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Det er det højeste antal i ti år, siger formanden for rådet, Erik Bech. - Langt de fleste af ulykkerne er falde-ulykker. Det er altså folk, der faldt i vandet, hvor de ikke havde tænkt sig at nærme sig vandet, siger han. Samtidig druknede over 79 procent af ofrene, mens de var alene og uden chance for at få hjælp. Det er primært mænd der drukner Statistikken viser også en klar tendens på tværs af køn. Kvinder er således i langt mindre risiko for at drukne ved at falde i vandet. - Det er næsten 80 procent mænd, der drukner og dør af det. Den typiske drukneulykke er en midaldrende mand, der går alene et sted i nærheden af vand og falder i, siger Erik Bech.

quote Det har en meget stor forebyggende effekt at sætte et hegn op Erik Bech

Årsagen kan være, at kvinder har en større tendens til at følges med nogen på vej hjem fra en sammenkomst, forklarer Erik Bech. - Kvinder er mindre risikovillige og har en tendens til ikke at gå alene hjem. Vi tror også, at det er derfor, mænd er mere repræsenterede i tallene, siger han. Hegn og kameraer i Aarhus virker Der kan være mange årsager til, at antallet af drukneulykker stiger år for år, siger Erik Bech. Men en årsag kan være, at der bygges flere boliger i nærheden af vand. - Der kommer flere og flere boliger i gamle havneområder, så folk naturligt kommer tættere på vandet, siger han. Meget tyder dog på, at det er muligt at forebygge drukneulykker ved bynære havnearealer, og det er den positive nyhed i en ellers dyster statistik.

Udover kameraer og hegn har Aarhus Kommune kørt kampagner målrettet mænd på områderne langs havnen.