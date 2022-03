Drukneulykke: Person reddet op fra Aarhus Havn

I aftes klokken 23.04 fik politi og brandvæsen melding om drukneulykke i Aarhus Havn i Bassin 3 ved Sydhavnsgade .

Her kunne Østjyllands Brandvæsen trække manden op på kanten, fortæller operationschef Anders Brix Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi får en melding om en redning/drukneulykke fra politiet og sender indsatsleder og en dykkerbil.

- Vi får hurtigt at vide, at han ligger inde ved kanten, og vi tager stige med, for den kan vi være hurtigere på plads med end båden, siger Anders Brix Christensen.