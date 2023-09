Dropper rigtige heste: Liva og Vibe har startet særlig klub

Hvem siger, man behøver have en rigtig hest, for at gå til ridning?

Liva Kirstine Fisker og Vibe Riis-Kæmsgaard på 10 og 11 år har startet en helt særlig rideklub.

Her er hestene kæpheste. Altså tøjheste på en kæp.

- Den har en meget fin og blød galop og vil gerne samarbejde med mig. Når man sætter sig op på hesten og kigger på ryggen, er det som om, det ikke er en selv, der går, men at det faktisk er hesten selv, siger 10-årige Liva Kirstine Fisker fra Aarhus om sin store interesse for kæpheste.