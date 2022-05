Dronningen på besøg: Stor folkefest og karettur - se hele programmet her

- Vi har lagt vægt på, at besøgsprogrammet afspejler Anholts placering midt i Kattegat og fremhæver den helt unikke natur på øen. Samtidig har vi ønsket at give Hendes Majestæt mulighed for at møde en række af øens beboere og derigennem få et indblik i, hvordan det er at bo og leve på en af Danmarks mest isolerede øer, siger Kasper Bjerregaard (V), der er borgmester i Norddjurs Kommune.

Han henviser til, at Dronningen under besøget på Anholt skal besøge en lokal familie med fem børn.