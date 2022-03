Dronningen fejrer sin fødselsdag i Østjylland

Vink til dronningen

Selv om en fødselsdag for nogle kan være en ubehagelig påmindelse om, at endnu et år er gået, så ser dronningen anderledes positivt på dagen.

- Hun elsker sin fødselsdag. At blive fejret, ligesom vores far gjorde, sagde eksdronning Anne-Marie, der er den yngste af dronningens søstre, i et interview med Ritzau i 2015, hvor dronning Margrethe fyldte 75 år.