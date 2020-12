Dronningen fejrer alligevel jul i Aarhus

Dronningen havde planlagt at være i Aarhus hen over julen, men ved at holde jul på Marselisborg Slot slipper hun for rejse frem og tilbage mellem Aarhus og Møgeltønder.

Den 80-årige dronning Margrethe skal fejre jul med prins Joachim, prinsesse Marie og deres fire sammenbragte børn.

Det er ikke den eneste ændring, som den seneste stigning i smitten med coronavirus fører med sig.