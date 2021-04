Drømmer du om nyt job? Pølsevogn mangler forpagter

- Skal man have det til at køre, så er man nødt til at have aftenerne med. Det er altså ikke småbørnsvenlige arbejdstider, siger Hanne Lange.

Sammen med burgere, pommes frites og sodavand skal der sælges pølser fra Steff Houlberg i pølsevognen, som er klar til drift, lyder det i et jobopslag.

At være pølsemand, er en livstil

Forpagterjobbet kræver meget arbejde. Arbejdstiderne hedder nemlig fem hverdage samt lørdag.

- Det er en livsstil. Vi har haft de andre forpagtere i mange år. Det har været meget stabilt, siger Hanne Lange.

For at drive pølsevognene, skal man hver måned betale en afgift til Børnenes Kontor på 7.500 kroner plus moms og oven i det kommer el og varme.