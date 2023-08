Drenge overfaldet til kamp: Mortens indsamling stak hurtigt af

Det skulle have været en festlig aften med fodbold på stadion, da to 14-årige drenge var på stadion den 4. august.

De så deres yndlingshold, AGF, slå belgiske Club Brügge med 1-0 på Ceres Park. Men den festlige aften blev ødelagt efter kampen, da en gruppe af udeholdets fans overfaldt de to drenge og stjal den ene 14-åriges AGF-trøje.

Den voldsomme episode fik Morten Holstein Ryolf, der selv er passioneret AGF-fan, til at starte en indsamling til de to drenge i en Facebook-gruppe for klubbens tilhængere.

Det fortæller han til TV2 Østjylland.

Han havde håbet på at samle 1000 kroner ind til de to teenagedrenge, men det gik langt bedre, end han havde forventet.

- Der var kæmpe opbakning, siger han.

Plaster på såret

Efter to dage lukkede han boksen på Mobilepay, da der var samlet 3000 kroner ind.

- Det er megafedt, at der er så stor opbakning. Det er megasejt. Jeg tænkte, at hvis vi kunne samle 1000 kroner ind, så ville det være fint, men så stak det jo af, og der kom donationer hele tiden, siger Morten Holstein Ryolf.



Han er overbevist om, at han kunne have samlet mere ind, hvis han havde forlænget indsamlingen.

AGF har sendt de to drenge nye trøjer, så donationen bliver sendt til den ene drengs mor, så de selv kan bestemme, hvad pengene skal bruges til.

- Jeg skrev med moderen til den ene af dem, og hun var lykkelig over, at nogen havde tænkt på dem.



Begge drenge har det efter omstændighederne godt. Drengen, der fik stjålet sin fodboldtrøje, fik en hjernerystelse efter overfaldet af de belgiske fans.

En 17-årig Club Brügge-fan er varetægtsfængslet i sagen.