Dreng fængslet for at affyre skud på stisystem

De nærmere omstændigheder ønsker politiet ikke at oplyse, da man af hensyn til den videre efterforskning indtil videre ønsker at holde sagens oplysninger hemmelige for offentligheden.

Af samme grund bad anklagemyndigheden om lukkede døre, da den 17-årige fredag formiddag blev stillet for en dommer ved Retten i Aarhus. Her blev han varetægtsfængslet i fire uger.

Særligt skærpende forhold

Drengen er sigtet efter straffelovens bestemmelse om overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder, fordi våbnet efter politiets opfattelse var i hans besiddelse på et offentligt sted.