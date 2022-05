Drama i retten: Tre sigtelser og en anholdelse

TV2 ØSTJYLLAND har efterfølgende kontaktet Østjyllands Politi, der ikke ønsker at oplyse, hvem der blev ført væk i patruljevognen, men politiet bekræfter i en mail, at en person er blevet anholdt og sigtet for vidnetrusler fremsat i forbindelse med retssagen mod Mohamad Tarek Younes.

AS’ forsvarsadvokat Niels Christian Strauss ønsker ikke at udtale sig til TV2 ØSTJYLLAND, da vi ringer for at høre, hvorvidt det er hans klient, der er blevet anholdt.

Tiltalte blev sigtet for to forhold

Det var dog ikke det eneste, der skete i løbet af retssagen tidligere torsdag. Efter frokost opstod der igen tumult.

Denne gang var det hovedpersonen selv, Mohamad Tarek Younes, der var involveret.