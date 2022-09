Drabssag anket

43-årig mand handlede ifølge byretten i nødværge, da han affyrede skud i forbindelse med en hashhandel.

Sagen om drabet på en mand nær Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus skal behandles for anden gang i retssystemet.

Anklagemyndigheden har besluttet at anke byrettens dom til Vestre Landsret.

I byretten blev en 43-årig mand for nylig frifundet med den begrundelse, at han handlede i nødværge, da han affyrede et skydevåben.

Rapper dræbt

Den dræbte var den 25-årige Abukar Hassan Ali. Som rapper var han kendt under navnet Shmur.

Det er Statsadvokaten i Viborg, der tirsdag oplyser Ritzau om sin afgørelse om at anke den usædvanlige dom.

Den blev afsagt 29. august.

Vestre Landsret kommer til at behandle hele sagen på ny. Ankesagen omfatter nemlig også to andre mænd, der blev dømt for at deltage i hashhandlen.

