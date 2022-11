Drabsforsøg i letbanen: 72-årig idømt anbringelse

Tilbage i juli begik en 72-årig mand drabsforsøg i den aarhusianske letbane.

Det har Retten i Aarhus nu slået fast. Han er idømt en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling, efter at Østjylland Politi den 9. juli fik en anmeldelse om et overfald begået i letbanen ved Stjernepladsen.

Her blev en 72-årig mand anholdt sigtet for med en skruetrækker at have stukket en anden person i halsen.

- Baggrunden for, at tiltalte blev idømt en anbringelsesdom, er, at han lægeligt er erklæret sindssyg. Derfor skal han ikke have en normal fængselsstraf, da lægerne har anbefalet en dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling, siger specialanklager Jesper Rubow.



Reddet af stolpe

Den forurettede var en 59-årig mand, som ikke kendte den 72-årige, og han slap fra overfaldet uden større skader, og han var aldrig i livsfare efter overfaldet.

En stolpe i letbanetoget var formentlig med til at redde den 59-årige mand, da stolpen stod i vejen og fik blokeret for den tiltaltes arm, da han stak med skruetrækkeren.

- Episoden endte heldigvis uden drab eller anden alvorlig fysisk skade på offeret, men retten var enige med anklagemyndigheden i, at den 72-årig angreb med det formål at slå ihjel, siger Jesper Rubow i en pressemeddelelse.



Straffet for flere trusler

Den 72-årige blev mandag også straffet for at have begået hærværk mod en butik og et busskur i Beder tilbage i 2017.

Her forårsagede han skader for 26.000 kroner, da han med en hammer havde knust flere ruder de pågældende steder.

Han blev ved retten i Aarhus i dag desuden kendt skyldig i at have truet en ansat på et ældrecenter med en skruetrækker tilbage i februar 2021.

Den tiltalte ankede dommen for drabsforsøg til Vestre Landsret og forbliver varetægtsfængslet efter dagens dom ved byretten. Han nægter sig skyldig i drabsforsøg, men erkender at have stukket med skruetrækkeren.