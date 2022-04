Dom i usædvanlig sag – solgte hash som i en butik med åbningstider

Vil være ekstra synlig

- Vi har lagt et stort tryk på de kriminelle derude og arbejdet hårdt for at standse den hashhandel, som foregår i området, og som skaber utryghed blandt borgerne, siger politiinspektør René Raffo, der glæder sig over, at indsatsen nu bærer frugt:

- Vi kan se, at vores indsats har haft en synlig effekt, men vi kommer også fremadrettet til at være ekstra synligt til stede på Gudrunsvej, og vi går efter at få ram på flere sælgere og ikke mindst bagmændene.