Dom i dødskryds-sag: 28-årig idømt betinget fængsel

Han fortalte, at han stadig i dag er berørt af episoden, ligesom flere betjente, der afhørte den tiltalte på ulykkesdagen bekræftede, at han var ked af det og i chok.

Ens omstændigheder

I de fleste tilfælde, hvor der sker uagtsomt manddrab i trafikken, er straffen en bøde. Det skyldes, at det, som i ordets forstand er uagtsomt, ikke er med vilje. Ved en skærpende omstændighed som i denne sag, bliver straffen derfor målt på, hvor meget af skylden der kan placeres hos bilisten selv.

I sager, hvor der er narkotika og alkohol involveret, betragtes dette som en skærpende omstændighed. I tilfælde, hvor det handler om hensynsløs kørsel - i folkemunde vanvidskørsel - er det op til retten at vurdere, hvorvidt bilisten har tilsidesat hensynet til sine medtrafikanter ved for eksempel at tage et bevidst valg om at køre over for rødt.

Dét var derfor det store spørgsmål i tirsdagens retssag om den 28-årige mand. Det var det samme, retten stod til at skulle afgøre i februar 2019, da retssagen for den første ulykke i krydset ved Edwin Rahrs Vej/Åby Ringvej fandt sted. Her var bilisten tiltalt for det samme, men fik en straf på en måneds fængsel og et års frakendelse af kørekortet, da retten ikke vurderede, at han havde kørt særligt hensynsløst.

Der har det seneste år været stor fokus i medierne på vanvidsbilisterne på de danske veje, og det har også resulteret i politisk handling på Christiansborg og skærpelser af både straffe- og færdselsloven, der trådte i kraft marts i år.

Men den nye lovgivning har ikke indflydelse på retssagen i dag, da ulykken fandt sted lang tid før. Man har ikke i Danmark tradition for at indføre lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Var der grønt eller rødt?

Der var indkaldt flere vidner under retssagen, der var til stede, da ulykken skete. Heriblandt en cyklist, der stod i en cykellomme halvanden meter fra Katrine Lilleøre Holm og ventede på, at samme lyssignal skulle skifte til grønt.

Hun beskrev modsat den tiltalte, at hun observerede trafikken stoppe og lyssignalet skifte. I det hun kiggede ned på sin pedal for at sætte foden op, sker ulykken, forklarer hun.

De resterende vidner, der var til stede i retten, var ikke lige så sikre på lyskeglens farve og turde derfor ikke sige med sikkerhed, om der var grønt for biler eller fodgængere.

Til stede var også den bilinspektør, der blev kaldt ud til ulykkesstedet kort tid efter. Det er på baggrund af hans målinger og observationer af vejen og bilen, at det bestemmes, at bilen er kørt mellem 80- 90 km/t, og at lyssignalet skiftede fra gult til rødt, da den tiltalte var omkring 100 meter fra krydset. Han lagde blandt andet vægt på, at bilens rude ikke var splintret, hvis han havde kørt under 90 km/t.

Anklageren lagde særligt vægt på bilinspektørens rapport, da målingerne viste, at den tiltalte havde flere sekunder til at reagere på det skiftende lyssignal, men fortsatte ind i krydset for rødt lys. Sammenlagt med vidnernes forklaring, mente anklagemyndigheden, at den tiltalte ikke havde vist det fornødne hensyn til sine medtrafikanter og truffet et bevidst valg om at fortsætte ud i krydset på trods af det røde lys.

Forsvareren derimod fremhævede, at ulykken skete på en helt almindelig dag, hvor den tiltalte ikke havde travlt, men derimod var i god tid. Derfor lå der ingen særlige forhold til grund for, at han skulle være kørt over for rødt med en for høj hastighed. Hun fremhævede, at bilinspektørens rapport var usikker, og vidnernes forklaring ligeså. Hvis den tiltalte havde overset det røde lys, skulle det i hendes øjne anskues som en fejl, der desværre havde fatale konsekvenser, men ikke burde blive betragtet som særlig hensynsløs kørsel.

Hun påpegede også, at den tiltalte har været stærkt påvirket psykisk siden ulykken, og en længere fængselsstraf ville være ødelæggende for den 28-årige, der har to børn og en kæreste.

Inden dommerne forlod retssalen for at votere, fik den tiltalte lov til at sige et par sidste ord, og her henvendte han sig endnu en gang til de pårørende, der var mødt op i retten, og kondolerede.

Domsafsigelsen

Efter halvanden times votering kom dommerne endnu en gang ind i retslokalet med en afgørelse.

Dommen faldt på 60 dages betinget fængsel med krav om 80 timers samfundstjeneste samt tre års betinget frakendelse af kørekortet.

Retten fandt det bevist, at den tiltalte var kørt over for rødt med for høj fart. De mente derimod ikke, at der var beviser for, at han var kørt særligt hensynsløst og altså bevidst havde kørt ud i krydset for rødt lys.

Dog lagde retten vægt på, at den tiltalte havde været særligt uopmærksom i øjeblikket op til ulykken. Hermed endte dommen i den mellemkategori, der udløste straffen.

I det andet forhold om hastighedsovertrædelsen i 2019 blev den 28-årige tiltalte frikendt, da retten ud fra det vedlagte billede fandt, at det ikke kunne bevises, at det var den tiltalte selv, der havde ført bilen.

Under hele domsafsigelsen forholdt den 28-årige tiltalte sig roligt, og han virkede efterfølgende tilfreds med dommens udfald.

