Dokumentar afskrækker ikke Marlene: - Jeg vil ud og være noget for de ældre

Marlene Anneli Hansen vil som kommende SOSU-assistent ud og være med til at sørge for, at episoder, som dem man nu ser i en omtalt dokumentar, aldrig kommer til at ske igen.

TV2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' bør fremover bruges i undervisningen, når kommende plejepersonale skal klædes ordentligt på til at passe på de sårbare mennesker, der venter på at modtage deres pleje og omsorg på den anden side af uddannelsen.

Det mener Marlene Anneli Hansen, der læser til SOSU-assistent-elev ved SOSU Østjylland.

Det afskrækker mig ikke i mit uddannelsesvalg. Tværtimod, så giver det mig lyst til at vise, at sådan er og behøver hverdagen ikke være. Jeg vil ud og være med til at sørge for, at det aldrig sker igen. Marlene Anneli Hansen, SOSU-assistent-elev, SOSU Østjylland.

Hun har set dokumentaren, der er optaget med skjult kamera på to plejehjem i Østjylland og dokumenterer dybt kritisabel pleje af demente borgere, og selvom hun forfærdes over, det hun ser, så skræmmer det hende ikke.

- Det afskrækker mig ikke i mit uddannelsesvalg. Tværtimod, så giver det mig lyst til at vise, at sådan er og behøver hverdagen ikke være. Jeg vil ud og være med til at sørge for, at det aldrig sker igen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal bruges i undervisningen

Den indstilling glæder uddannelses- og efteruddannelseschef hos SOSU Østjylland, Karen Brix Roed, der netop håber, at dokumentaren kan motivere både nuværende og komme plejepersonale frem for at afskrække dem fra faget.

- Jeg håber ikke, at det får folk til at sige, at nu vil de ikke udskammes og udstilles mere og simpelthen bliver trætte af faget. Det tror jeg ikke dog. Jeg ved, at der er rigtig mange dygtige mennesker i faget, og jeg håber, at de ser dokumentaren som en anledning til motivation og en mulighed for at vise, at de kan gøre en forskel, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man bliver meget påvirket af de dårlige eksempler, der er vist. Det er noget, man tager til sig og gør en ked af det på branchens vegne.

Uddannelses- og efteruddannelseschefen ved SOSU Østjylland, Karen Brix Roed, håber, at dokumentaren fremover kan bruges i undervisningen.

Derfor mener hun også, at dokumentaren fremover bør bruges i undervisningen som et eksempel på en pleje, som man ikke kan stå inde for.

- Det er enormt vigtigt, at man hele tiden udvikler sig og giver plads til at reflektere over, hvordan tingene bliver gjort. Klippene her kan skabe noget debat og give både gode og dårlige eksempler på, hvad vi gerne vil kunne levere. Og det kan bruges til både at give læring og flytte elevernes mindset tættere på branchen, mens de stadig er på skolebænken, siger Karen Brix Roed.

Skal lære at sige fra

Adspurgt, hvorfor hun tror, at noget plejepersonale udfører deres arbejde på den måde, som kan ses i dokumentaren, svare Karen Brix Roed blandt andet, at man med mange år på en arbejdsplads kan blive lullet ind i nogle uhensigtsmæssige vaner og gennemgå en 'forråelse', hvis ikke der hel tiden stilles spørgsmålstegn ved, hvordan tingene bliver gjort.

Derfor er det vigtigt, at eleverne får redskaberne til at kunne sige fra, hvis de på deres arbejdsplads oplever pleje eller omsorg, som de ikke kan stå inde for.

- Man kan sige fra på den direkte måde - i situationen. Men det afhænger jo af, hvem man er. Man kan også tage en snak med kollegaen bagefter, hvor man sørger for, at tingene ændrer sig fremadrettet. Man kan også tage fat i en leder eller tage en generel snak med sine kollegaer om ens bekymringer, siger Karen Brix Roed.

Marlene Anneli Hansen kan da også nikke genkendende til, at SOSU-uddannelsen har givet hende redskaberne til at sige fra.

- Vi skal kunne stå ved vores holdninger og meninger om tingene, og vi skal turde sige fra. På den måde er vi med til, at de ting, som vi ser i dokumentaren, aldrig kan gentage sig, siger hun og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at komme ud på den anden side og sætte mit præg på branchen som en professionel, kærlig og omsorgsfuld plejer. Se borgerne for hvor og hvem de er og ikke bare en del af en opgave, der bare skal overstås.

Du kan se dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' torsdag klokken 20.55 på TV 2 og allerede nu på TV 2 PLAY.

