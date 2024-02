Dømt formand trækker sig efter svindel

Knud N. Mathiesen trækker sig fra posten som formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Aarhus. Det sker, efter han den 26. januar fik en dom på 60 dages betinget fængsel for snyd med partistøtte. Og efter mange overvejelser har Knud N. Mathiesen nu besluttet ikke at anke dommen og at trække sig som formand, skriver Århus Stiftstidende søndag eftermiddag.

- Jeg kan ikke sige særlig meget nu, inden der har været generalforsamling den 18. marts. Men det er rigtigt, at jeg har valgt ikke at anke dommen, fordi jeg ikke vil have sagen hængende over hovedet i halvandet år eller hvor lang tid, der nu ville gå. Jeg har i stedet besluttet at se fremad, siger Knud N. Mathiesen til TV2 Østjylland.



Han ønsker ikke at svare på, om han fortsat ser sig som medlem af Dansk Folkeparti, og vil heller ikke svare på, om han er blevet ekskluderet.

Der har de seneste uger været stor mystik om, hvorvidt Knud Nygaard Mathiesen stadig var lokalformand eller ej.