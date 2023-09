Dømt for overfald på AGF-fan: Tog til kamp med tandbeskytter

En 18-årig belgisk mand er torsdag blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for et overfald på en 14-årig AGF-fan efter en fodboldkamp mellem AGF og Club Brügge i begyndelsen af august.

Politiet var fremme få øjeblikke senere og anholdt den unge, belgiske mand, der havde den 14-åriges fodboldtrøje på sig. Derudover var han også i besiddelse af både tandbeskytter og maskering.

Poserede i bar overkrop med knyttede næver

Torsdag faldt der så dom ved Retten i Aarhus, hvor den 18-årige mand blev dømt for vold, ulovlig tvang, grov forstyrrelse af den offentlige orden og overtrædelse maskeringsforbuddet. Retten valgte ikke at dømme for røveri, men i stedet for ulovlig tvang.

- Ud over besiddelsen af AGF-trøjen og maskeringen lagde retten også vægt på indholdet af den 18-åriges mobiltelefon. Her var der blandt andet video og billeder af, at han undersøgte, hvor der var videoovervågning, han poserede i bar overkrop med knyttede næver og tandbeskytter, og han havde søgt efter, hvor AGF-fansene opholdt sig, siger anklager Bjørn Fogh Sørensen.

Ud over fængselsstraffen blev den 18-årige også idømt udvisning med indrejseforbud i seks år.

Han skal forblive varetægtsfængslet, indtil han kan afsone.

Den 18-årige nægtede at have deltaget i overfaldet. Han modtog dommen men kærede beslutningen om fortsat varetægtsfængsling.