Dømt for Mudi-drab: Ét spørgsmål mangler svar, hvem førte kniven?

I løbet af sagen - i både byret og landsret - er det aldrig blevet klarlagt, hvem der stod bag det dræbende knivstik i låret, der forårsagede, at den 42-årige rockerlærling forblødte.

I byretten blev to af mændene dømt for grov vold, mens en tredje blev frikendt. De blev frikendt for vold med døden til følge, da retten ikke fandt det bevist, at de havde påregnet, at Mohammad Al-Zerjawi kunne dø af at blive stukket med kniv.

Landsretten mener til gengæld, alle tre mænd er skyldige i grov vold med døden til følge, fordi de på forhånd måtte have vidst, at der ville blive begået vold, og at den vold kunne endte med et dødsfald.

- Normalt er det gerningsmanden, der er dømt. Men det er en meget speciel sag. Hvad skal straffen være, når du ikke er dømt for at begå den vold, der har medført døden? siger Berit Ernst.

Vil i Højesteret