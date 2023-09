Dødfunden person i Brabrand var en 18-årig kvinde

- Der er tale om en meget alvorlig hændelse, hvor en 18-årig kvinde har mistet livet under mistænkelige omstændigheder.



- Vi har iværksat en intensiv efterforskning, og vi er tilfredse med, at det har været muligt at foretage denne anholdelse i sagen. Efterforskningen vil forsætte, indtil vi har klarlagt de nærmere omstændighederne i sagen, siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen i pressemeddelelsen.

Det står umiddelbart ikke klart, om den afdøde og den anholdte kendte hinanden. Politiet oplyser ikke mandens alder.

Tidlig indsats vigtig

Det forekommer jævnligt, at politiet undersøger såkaldt mistænkelige dødsfald. Det sker, når det ikke umiddelbart står klart, om dødsfaldet har en naturlig årsag, om det skyldes en ulykke, et selvmord eller måske et drab.

Hvis det skulle vise sig, at der er tale om en forbrydelse, er det vigtigt, at politiet på et tidligt tidspunkt tager de rette forholdsregler for at sikre eventuelle beviser.

Det kan for eksempel være at foretage afspærring og afsøge for biologiske spor. Det kan også være at sikre sig identiteten på eventuelt tilstedeværende personer, som senere kan vise sig at være relevante vidner.

Den afdøde kvindes pårørende er blevet underrettet, oplyser politiet.